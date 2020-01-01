اخبار العالم

ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأمريكية في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأ

 

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، زيارته إلى كلا من أوكرانيا وبيلاروسيا وآسيا الوسطى، على خلفية الأحداث أمام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

 

ونقلت قناة "العربية" الفضائية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قولها إنه: كان من المخطط أن تتم الزيارة في أوائل يناير الجاري، ألا أنه تم تأجيل زيارته (بومبيو) إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص، بسبب الحاجة إلى البقاء في واشنطن ومراقبة الوضع الحالي في العراق وضمان أمن الأمريكيين في الشرق الأوسط.

Advertisements

 

وأضافت أورتاجوس أنه سيتم إعادة تنظيم مجمل الجولة، موضحة، أنه سيتم تحديد مواعيد سفر جديدة في المستقبل القريب.

 

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتديبر "هجومًا" على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.

 

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في وقت سابق انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وهي الاحتجاجات التي بدأت أمس الثلاثاء، اعتراضًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات "الحشد الشعبي" في العراق الأحد الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا