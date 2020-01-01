ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأمريكية في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

ترامب إيران تقوم بتديبرهجومًاعلى السفارة الأ



صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، زيارته إلى كلا من أوكرانيا وبيلاروسيا وآسيا الوسطى، على خلفية الأحداث أمام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "العربية" الفضائية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قولها إنه: كان من المخطط أن تتم الزيارة في أوائل يناير الجاري، ألا أنه تم تأجيل زيارته (بومبيو) إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص، بسبب الحاجة إلى البقاء في واشنطن ومراقبة الوضع الحالي في العراق وضمان أمن الأمريكيين في الشرق الأوسط.

Advertisements

وأضافت أورتاجوس أنه سيتم إعادة تنظيم مجمل الجولة، موضحة، أنه سيتم تحديد مواعيد سفر جديدة في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتديبر "هجومًا" على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في وقت سابق انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وهي الاحتجاجات التي بدأت أمس الثلاثاء، اعتراضًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات "الحشد الشعبي" في العراق الأحد الماضي.