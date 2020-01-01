جيونج كيونج : كوريا الشمالية أطلقت 25 صاروخًا بذلك منتهكةالاتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، اليوم، إن بلاده تحتفظ بوضع دفاعي قوي وستزيد من القدرات العسكرية؛ لإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، في مواجهة حالات عدم اليقين الأمنية المتزايدة في المنطقة.

جاء ذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

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واشار إلى أن كوريا الشمالية، أطلقت 25 صاروخًا قصير المدى العام الماضي، وأجرت تدريبات بالمدفعية في جزيرة تشانجريين الحدودية في البحر الأصفر، منتهكة بذلك الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في سبتمبر 2018.

وأضاف أن الدول المجاورة تقوم بتقوية قواتها المسلحة من خلال زيادة أعداد حاملات الطائرات والمقاتلات الشبح والمراقبة الاستراتيجية.