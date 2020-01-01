أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية.. «الهروب الكبير».. الكشف عن خطة فرار كارلوس غصن من اليابان إلى بيروت

أعلن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، أمس الثلاثاء، عن هروبه من اليابان ووصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال غصن، في بيان له نقلته مختلف وسائل الإعلام العالمية، إنه موجود في لبنان، مضيفاً "لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب".

وخلال الساعات الماضية، أصبحت قصة هروب رجل الأعمال كارلوس غصن حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم.

وأفادت وسائل إعلامية عالمية بأن رحلة هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان استمرت 14 ساعة تقريبًا بين القارات.

وبدأت القصة من من طوكيو بالسيارة (أو القطار) إلى مطار "إيتامي" الدولي بمدينة "أوساكا"، التي تبعد عن العاصمة اليابانية كليومتراً، لينجح في استقلال طائرة طراز Bombardier Global Express للرحلات الخاصة.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن الطائرة أُقلعت في تمام الساعة 11.10 مساء الأحد الماضي بتوقيت اليابان، وبرفقته من ساعده على الفرار إلى مدينة إسطنبول التركية مباشرة.

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وأفادت قناة "العربية" بأن موقع Flight Radar 24 السويدي، المعروف منذ تأسيسه في عام 2007 بمراقبة معظم الطائرات المحلّقة عبر بيانات يمده بها نظام ADS-B الكاشف بالرادار الحركة الجوية للطائرات، رصد طائرة كارلوس غصن من أوساكا.

كما تم رصد رحلة الطائرة التابعة لشركة تركية ناشطة بتأمين طائرات لرحلات خاصة بناءً على طلب، هي MNG Jet Aerospace العاملة أيضًا بالصيانة والتدريب، فوصلت إلى مدينة إسطنبول في تمام الساعة 5.15 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت التركي، أي بعد 12 ساعة طيران بلا توقف، حلَّقت خلالها فوق روسيا، ثم فوق البحر الأسود، لتنتهي مهمتها في مطار إسطنبول الدولي.

ولكن رحلة هروب كارلوس غصن لم تنته فيه، حيث كانت في انتظاره طائرة خاصة أخرى أقلعت بعد 40 دقيقة وطارت به ومن رافقوه إلى بيروت.

وأشارت القناة إلى أن تلك الطائرة كان من طراز Bombardier challenger 300، ولكن ليس نعروفاً حتى الآن من يملكها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت، في وقت سابق، بأن غصن فر من اليابان، مشيرة إلى أنه تعرض لمعاملة "غير عادلة" من قبل النظام القضائي في اليابان.

وقالت إن غصن موجود حالياً في بيروت، مشيرة إلى أنه يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.

وأكدت الصحيفة أن ظروف مغادرة غصن لليابان ليست واضحة، مضيفة أنه لازال يتمتع بشعبية كبيرة في لبنان، حيث أمضى معظم شبابه هناك ويحافظ على الروابط العائلية.