«العراق 2019».. أول ثورة منذ الاجتياح الأمريكي تقلب موازين القوى.. زلزال في النظام ودوامة سياسية.. وإعلان حرب ضد إيران

- شريف الجنيدي

كان العراق يسير بشكل طبيعي حتى سبتمبر 2019، إلى أن انقلبت الأمور رأساً على عقب مع حلول الأول من أكتوبر الماضي.

في ثلاثة أشهر فقط، وقعت أحداثاً كثيرة في حياة العراق أدت إلى استقالة رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، وتهديد رئيس البلاد، برهم صالح، بتقديم استقالته.

تظاهرات واسعة

مع أول أيام شهر أكتوبر الماضي، اندلعت تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، بعد دعوات للتظاهر انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد الإداري، وارتفاع البطالة إلى نسب قياسية.

وارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلى استقالة عادل عبدالمهدي وحكومته، وتشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة. كما احتج المتظاهرون على التدخلات الإيرانية في العراق، الأمر الذي وصل في عدة مشاهد إلى إحراق العلم الإيراني.

من جانبها، ردت القوات الأمنية العراقية على هذه التظاهرات إما بإطلاق الرصاص الحي أو استخدام القنابل المسيلة للدموع.

وشهدت التظاهرات إطلاق الرصاص الحي من قبل قناصة، وهم الطرف الذي أطلقت عليه الحكومة العراقية مسمى "طرف ثالث"، مؤكدة أنهم لا يتبعون وزارة الداخلية ولا يعرف إلى أي جهة ينتمون.

حظر تجول

بعد أسبوع من التظاهرات الحاشدة، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد، وقامت القوات الأمنية بإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير.كما تم فرض حظر على مواقع التاصل الاجتماعي وقطع الانترنت في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وسائل إعلامية عالمية بأن عدد القتلى من المتظاهرين قد وصل إلى عشرات القتلى وآلاف المصابين، ليعلن رئيس الوزراء العراقي عن رغبته في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، وتشكيل لجنة للتحقيق بشأن مقتل عدد من المتظاهرين.

توقف وانطلاقة جديدة

توقفت التظاهرات في الثامن من أكتوبر بشكل مؤقت بسبب "زيارة الأربعين"، قبل أن تعود مجدداً في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

تجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، في الوقت الي شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في مقتل المحتجين.

تقرير لجنة تقصي الحقائق في مقتل المتظاهرين

مع تجدد التظاهرات في البلاد، كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حكومة عادل عبدالمهدي عن تقريرها فيما يتعلق بمقتل المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات.

وأعلنت اللجنة عن مقتل 149 مدنياً في التظاهرات و8 من عناصر الشرطة، قبل أن تقرر الحكومة إعفاء قادة للشرطة في محافظات بغداد وذي قار والديوانية وبابل والنجف وواسط وميسان وتحويلهم للتحقيق.

كما لم تكشف اللجنة عن أسماء القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين.

وبالتزامن مع الاحتجاجات، وخاصة في محافظات ذي قار وكربلاء والنجف والبصرة والمثنى، أقدم المحتجون على إحراق مقار الأحزاب السياسية وعدد من المبان الحكومية احتجاجاً على سياسة هذه الأحزاب، الأمر الذي أسفر عن مواجهات مع قوات الأمن نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

المتظاهرون يعلنون موقفهم بوضوح تجاه إيران

مع دخول التظاهرات شهرها الثاني، أقدم المتظاهرون في الأول من نوفمبر على حرق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء احتجاجاً على التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبلاد.

Advertisements

وتعتبر القنصلية الإيرانية هي الثانية التي تتعرض للحرق في العراق، وذلك بعد قنصلية البصرة خلال تظاهرات عام 2018، ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق أسوار مبنى القنصلية.

وفي نهاية نوفمبر، أقدم المحتجون العراقيون في النجف على حرق القنصلية الإيرانية بالمحافظة، تزامناً مع الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الناصرية والتي أدت إلى وقوع نحو 32 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً من المتظاهرين .

ومع تصاعد الأحداث وارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني.

ودعت المفوضية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر، مع وصول أعداد القتلى الى نحو 500 قتيل وأكثر من 20000 الف جريح من المتظاهرين .

استقالة

في الـ 30 من نوفمبر، أعلن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد.

ولم تفلح استقالة عبدالمهدي في تهدئة حدة التظاهرات، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.

مواقف دولية

علّقت العديد من الدول على الوضع في العراق، وتنوعت المواقف بين الدعوة لانتخابات مبكرة، وإجراء إصلاحات سياسية، والمطالبة بالوقوف الفوري للعنف ضد المتظاهرين، وممارسة ضبط النفس للحد من وقوع المزيد من الضحايا، وتحقيق المساءلة الكاملة للجناة ، وإطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين.

وطرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" مبادرة تتضمن مجموعة من الإجراءات والمبادي التي ينبغي تطبيقها في أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.

دوامة سياسية

عقب هذه الأحداث، وقعت القوى السياسية في العراق في دوامة من الصراع، حيث لازالوا مختلفين حتى الآن في اختيار رئيس للحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي.

ورفض المحتجون في ساحر التحرير بالعاصمة بغداد، بجانب المحافظات الأخرى، جميع الأسماء التي تم طرحها من قبل القوى السياسية وخاصة تحالف "البناء"، حيث علّق المتظاهرون صور المرشحين مع علامة رفض، مطالبين بطرح شخصية من خارج الاحزاب السياسية ويتعهد بتنفيذ مطالب الاحتجاجات وأبرزها محاربة الفساد واجراء انتخابات مبكرة.

تهديد بالاستقالة

ومع انتهاء مهلة إيجاد بديل لعادل عبدالمهدي، فضلاً عن الخلاف الذي يشهده البرلمان حول "الكتلة الأكبر"، قدم الرئيس العراقي برهم صالح، في الـ 26 من ديسمبر 2019، خطاباً الى مجلس النواب.

وقال صالح في خطابه إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة". كما اعتذر عن تكليف مرشح كتلة "البناء" أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة .

نتائج

ومع نهاية العام، نجح المتظاهرين، في أول ثورة شعبية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، في إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واختيار قانون انتخابات جديد.

ويقول المراقبون إن الوضع الحالي في العراق جعل جميع القوى السياسية في البلاد في حيرة من أمرها، مشددين على ضرورة إيجاد مرشح من خارج تلك الكتل لرئاسة الحكومة.

ويضيف المراقبون أن الأمور الآن في يد المتظاهرين، مع تهديدهم بدخول المنطقة الخضراء، بالأمور أصبحت ضبابية والأحداث تشير إلى خطورة الوضع في قادم الأيام.