الطقس غدا غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد وماطر ويستمر حتى صباح يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ وتتساقط ​أمطار​ خفيفة أحياناً خلال ​النهار​، يتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الليل الى غائم وممطر بغزارة أحيانًا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع موج البحر الى ثلاث أمتار، كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق ( نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة خاصة خلال الفترة الصباحية)

السبت: غائم و ممطر بغزارة (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) مع حدوث عواصف رعدية ورياح شديدة (٧٥ كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق. تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ و سريع ابتداء من بعد الظهر و يتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ما يقارب ١٠٠٠ متر و ما دون في بعض المناطق الداخلية و الشمالية في فترة ليل السبت/صباح الاحد.