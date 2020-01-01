الطقس غدا غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد وماطر ويستمر حتى صباح يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار خفيفة أحياناً خلال النهار، يتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الليل الى غائم وممطر بغزارة أحيانًا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.
الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع موج البحر الى ثلاث أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة خاصة خلال الفترة الصباحية)
السبت: غائم و ممطر بغزارة (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) مع حدوث عواصف رعدية ورياح شديدة (٧٥ كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق. تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ و سريع ابتداء من بعد الظهر و يتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ما يقارب ١٠٠٠ متر و ما دون في بعض المناطق الداخلية و الشمالية في فترة ليل السبت/صباح الاحد.
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