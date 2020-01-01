مصدران لرويترز: كارولس غصن غادر اليابان بطريقة احترافية ورواية الصندوق الخشبي محض خيال



كشف مصدران مقربان من الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات ​كارلوس غصن​ أن "غصن التقى ​الرئيس ميشال عون​ بعد مغادرته ​اليابان​ حيث قامت شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية".

وأكد أحد المصدرين أن الرئيس عون استقبل غصن بحرارة يوم الاثنين بعد وصوله إلى ​بيروت​ قادما من ​اسطنبول​ على متن ​طائرة​، مشيرا إلى أن "غصن صار يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة".

ولفت المصدران الى ان غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه. وأضافا أن غصن حاليا في حاجة إلى حماية وتأمين من ​الحكومة​ بعد فراره من اليابان.

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وبينما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن غصن جرى تهريبه في حاوية خشبية مخصصة لنقل الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص بمنزله، اعتبرت زوجته كارول لرويترز إن ذلك محض خيال، فيما رجحت روايتا المصدرين فرار غصن بموجب خطة جرى رسمها بعناية ولم يعلم بها سوى عدد قليل من الأشخاص.

ولفت المصدر الى ان "شركة أمنية خاصة أشرفت على الخطة التي جرى إعدادها على مدى ثلاثة أشهر وشملت نقل غصن عبر طائرة خاصة إلى اسطنبول ومنها إلى بيروت في عملية لم يعلم فيها حتى قائد الطائرة أن غصن موجود على متنها"، مؤكدا ان "العملية كانت احترافية للغاية من بدايتها حتى نهايتها".

واوضح أحد المصادر أن "غصن مقيم حاليا في منزل أحد أقارب زوجته لكنه يعتزم العودة قريبا إلى منزله في الأشرفية".