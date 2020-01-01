روكز: نستقبل عاماً جديداً مفعماً بأمل تغيير النهج المتبع منذ عقود

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "نودع عاماً مليئاً بوعي اللبنانيين ب​الحياة​ التي يستحقونها فتمردوا وأطلقوا صرخة مدوية وانتفاضة شعبية بوجه ​الفساد​ أما اليوم فنستقبل عاماً جديداً، مفعماً بأمل تغيير النهج المتبع منذ عقود، وبإرادة بناء وطن طالما حلم به أبناؤه".

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