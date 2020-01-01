النشرة: قطع اوتوستراد زحلة وتقاطع برالياس ومفرق المرج من قبل محتجين

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من المحتجين قطعوا ​اوتوستراد زحلة​ بالاتجاهين وتقاطع ​برالياس​ ​المرج​، ومفرق ​جديتا​ بوارج طلعة ​ضهر البيدر​".

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