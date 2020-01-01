بارود: قضية التحويلات المالية الخارجية تطرح علامات استفهام

اوضح الوزير السابق ​زياد بارود​ أن المشكلة ليست في تحويل الاموال للخارج لاننا في نظام ليبرالي حر وانما في ما اذا كان ​المال​ المحوّل مشبوها، مشيرا الى وجود قواعد امتثال بين ​المصارف​.

وفي حديث تلفزيوني، راى بارود أن "قضية التحويلات الخارجية تطرح علامات استفهام خصوصا في ظل قيود المفروضة على المودعين وعلى التجار".