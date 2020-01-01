جميل السيد عن قطع الطرقات: اللعبة مكشوفة والنار ستحرق المحرضين

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه مع تسارع الحكومة، أقفل أنصار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ طرقات سعدنايل والمرج وجديتا، وأقفل أنصار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ أوتوستراد زحلة، وربّما غداً طرقات أخرى.

وأضاف: "هُم إختاروا مقاطعة الحكومة ولا أحد أقصاهم عنها، فلماذا اللعب بنار الطرقات"، مؤكداً أن "اللعبة مكشوفة، والنار ستحرق المحرّضين عليها قبل سواهم، وعلى الجيش أن يمنعها".