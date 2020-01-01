جميل السيد عن قطع الطرقات: اللعبة مكشوفة والنار ستحرق المحرضين

أشار النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه مع تسارع الحكومة، أقفل أنصار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري طرقات سعدنايل والمرج وجديتا، وأقفل أنصار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أوتوستراد زحلة، وربّما غداً طرقات أخرى.
وأضاف: "هُم إختاروا مقاطعة الحكومة ولا أحد أقصاهم عنها، فلماذا اللعب بنار الطرقات"، مؤكداً أن "اللعبة مكشوفة، والنار ستحرق المحرّضين عليها قبل سواهم، وعلى الجيش أن يمنعها".
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