روسيا اليوم: نتانياهو يقدم طلب الحصانة للكنيست رسميا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قدم طلب الحصانة للكنيست رسمياً. وكان نتانياهو قد أعلن أنه قرر طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة، بتهم الرشوة والفساد، قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له بـ 4 ساعات.

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