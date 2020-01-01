مقتل 16 سجينا في أعمال شغب داخل سجن في المكسيك









اسماء السيد - مكسيكو: قُتل 16 سجينا في أعمال شغب وقعت عشية رأس السنة في سجن في ولاية زاكاتيكاس في وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وأفادت وزارة الأمن العام بأن السجناء خاضوا قتالا فيما بينهم استخدموا فيه مسدسات وسكاكين تم ضبطها بعد انتهاء اعمال الشغب.

وجاء في بيان للوزارة أن "قتالا اندلع بعد ظهر الثلاثاء داخل المركز الإقليمي لإعادة الإدماج الاجتماعي أوقع 16 قتيلا من السجناء وخمسة جرحى".

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ولاحقا اعتقلت السلطات سجينا بحوزته سلاحا ناريا، كما "عثر على ثلاثة مسدسات أخرى وسكاكين يعتقد أنها استخدمت في عمليات القتال".

وأعلنت السلطات أن تفتيشا أجري الأسبوع الفائت في السجن الواقع في بلدة سينيغياس وفي سجن آخر يقع في بلدة فريسنيو المجاورة.

ويعتبر مراقبون أن الاضطرابات المتكررة في السجون المكسيكية سببها اكتظاظ السجون ووجود عصابات للجريمة المنظمة.

وأسفرت أعمال شغب وقعت في سجن في ولاية موريلوس في تشرين الأول/أكتوبر عن ستة قتلى بينهم زعيم كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".

