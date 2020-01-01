اسماء السيد - واشنطن: أجل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق حيث اقتحم متظاهرون موالون لإيران الثلاثاء السفارة الأميركية في بغداد، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتيغاس.
وقالت المتحدثة في بيان إنه سيتم إعادة جدولة مجمل الجولة التي كانت ستقود بومبيو في نهاية الأسبوع إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤجل زيارته لأوكرانيا بعد اقتحام السفارة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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