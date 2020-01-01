أول تعليق من الكهرباء على تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئوول بوزارة الكهرباء، إن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ستبدأ استكمال تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أو سارقي التيار بعد وقف العمل بنظام الممارسة.

كان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تقدم بمقترح لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضي يتضمن إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات التي لم تقنن أوضاعها بعد انتهاء المهلة التي قررها الوزراء فى يونيو 2018 الماضي، بهدف إعادة فتح تركيب العدادات الكودية مرة أخرى كي يتمكن المخالفين من توفيق أوضاعهم بصورة شرعية خشية الوقوع في أخطاء يكون عواقبها وخيمة.

وأوضح المصدر أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمباني المخالفة والعشوائيات يتمثل في خفض نسب الفقد التي تتزايد باستمرار نتيجة قيام المواطنين بالتعدي على الكهرباء من خلال قيامهم بتوصيل وصلات غير شرعية.

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وشدد أنه في الوقت ذاته يتم حاليا تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة كي يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم.

ونوه المصدر إلى أنه بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الآن أكثر من 7 مليون عداد بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية بوجه خاص الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين.

وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن هذا بمثابة اتجاه للدولة للحد من سرقات التيار، موضحا أن شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف تتضمن، ألا يكون المبنى مقامًا على أرض ملك للدولة، أو على أرض أثرية، أو بحرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

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