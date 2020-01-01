مكتبة وسينما وقاعة.. وزير التعليم: 8 مزايا للفصول الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دخول وحدات الفصول الذكية للتشغيل خلال العام الجاري؛ لمحاربة كثافة الفصول. وعدد وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة إكسترا نيوز، أمس، مميزات الفصول الذكية أو "الفراغات الذكية" على حد وصفه، ومنها: - يسع الفصل الواحد نحو 42 طالبا - تتميز بسهولة الفك والتركيب - تستغرق يومين و4 عمال لتركيبها Advertisements - يمكن بناءها في دورين متتالين - ضد الصوت والحرارة - مزودة بتكييف وشاشات ذكية وإنترنت - يمكن إعادة توظيفها من الداخل في نصف ساعة - متعددة الاستخدامات منها ( فصول دراسية – قاعة محاضرات – غرفة ألعاب – سينما – عيادة – مكتبة – مدرسة فصل واحد – لجان امتحانات بالمناطق النائية)

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