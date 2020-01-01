ننشر الحصيلة الرسمية لمتلقي الخدمات الطبية بالشرقية في 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدات الرعاية الأساسية والبالغ عددها 480 وحدة صحية، قدمت الخدمة الطبية لـ11 مليونًا و938 ألفًا و414 مواطنًا خلال عام 2019.

واستقبلت العيادات الخارجية بتلك الوحدات 30 مليونًا و450 ألفًا و86 مريضًا، فيما استقبلت أقسام الاستقبال والطواريء بمختلف المستشفيات المركزية 40 مليونًا و9 آلاف و329 مواطنًا، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لـ117 ألفًا و897 سيدة حامل "أول مرة"، مقابل 288 ألفًا و314 سيدة حامل "مترددة".

كما جرى تقديم المتابعات اللازمة لحالات 816 ألفًا و381 طفلًا، وتقديم التطعيمات الروتينية اللازمة لمليون و379 ألفًا و913 طفلًا، فيما قدمت وحدات طب الأسرة الخدامات الطبية اللازمة لتنظيم الأسرة لنحو مليوني و16 ألفًا و385 سيدة.

وتم إجراء التحاليل الطبية والخدمات المعملية لـ 3 ملايين و337 ألفًا و123 مواطنًا، وخدمات طب الأسنان لـ 528 ألفًا و679 مواطنًا.