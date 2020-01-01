وزير التعليم يلتقي أمين المجلس الأعلى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

التقي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، الدكتور محمد لُطَيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، في حضور منسقي بنك المعرفة المصري، الأربعاء. تناول اللقاء الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للباحثين والطلبة بالجامعات، بالإضافة للدعم الفني للجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية والنشر العلمي المحلي والدولي ومنصة التعلم لكليات الطب بالجامعات الحكومية. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون للتوسع في نظم إدارة التعلم Learning Management System للكليات المختلفة للجامعات المصرية الحكومية.

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