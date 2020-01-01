محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع، حلوى ومواد غذائية)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية تهريب أقراص مخدرة، وضُبط في مجال الأمن العام 36 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، سرقة، مخالفات السائقين، تزوير، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح).
وضُبط في مجال ضبط المخالفات المرورية 1094 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 272 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية-تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن المنافذ يضبط 36 قضية تهريب و4 محاولات هجرة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.