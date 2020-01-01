أمن المنافذ يضبط 36 قضية تهريب و4 محاولات هجرة غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع، حلوى ومواد غذائية)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية تهريب أقراص مخدرة، وضُبط في مجال الأمن العام 36 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، سرقة، مخالفات السائقين، تزوير، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح).

وضُبط في مجال ضبط المخالفات المرورية 1094 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 272 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية-تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.