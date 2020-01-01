نائب الرئيس التركي أردوغان : نحن في ليبيا وقبرص لإحباط المكائد التي تستهدفنا

وكالات- شدّد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدفها، جاء ذلك خلال مشاركته في إجتماع محرري وكالة "الأناضول" في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء 1 جانفي 2020.
وقال أوقطاي "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا".
وأضاف "أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا".
وأوضح أن "أي خطة دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها".
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