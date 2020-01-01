الإفراج عن الجزائري يسعد ربراب

ورغم إدانته غادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس الموقت، السجن فجر أمس، بعد أن كان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه وغرمته المحكمة بدفع ما يزيد عن 11.6 مليون دولار.
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