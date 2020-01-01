وتوافد أنصار الحركة من كافة مدن ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الباكر مستقلين الحافلات باتجاه موقع مهرجان انطلاقة الحركة في شارع الوحدة شمال غرب مدينة غزة، فيما سمحت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، لحركة فتح بإقامة مهرجان الانطلاقة عند مفترق شارع الوحدة الواصل بين شرق المدينة وغربها.
وأضاف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه «قبلنا بإقامة المهرجان في شارع الوحدة لأن رسالة حركة فتح هي وحدة الشعب الفلسطيني، وعبرنا عن رفضنا لعدم السماح لنا بإقامة مهرجاننا في الساحات الرئيسية المعروفة خصوصا ساحة السرايا»، وتابع «هذا استفتاء على تأييد شعبنا الواسع لفتح وللقيادة برئاسة الرئيس أبو مازن».
وبثت خلال المهرجان كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس عرضت من خلال شاشات ضخمة أمام أنصار الحركة في قطاع غزة، أكد خلالها عدم إجراء انتخابات دون القدس «لن نقبل الانتخابات بدون القدس وبدون أبناء شعبنا، القدس عاصمة دولتنا وهي ليست للبيع أو المساومة».
وأكد الرئيس عباس في كلمته على الاستمرار في دفع مخصصات «الشهداء والأسرى والجرحى»، وتابع
«نجدد تأكيدنا على قضية أسرانا وشهدائنا وجرحانا ولن نقبل التفاوض والمساومة عليها مهما كان الثمن».
كانت هذه تفاصيل خبر حركة فتح تحتفل بذكرى انطلاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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