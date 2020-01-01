وزير الخارجية يستقبل العثيمين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود المشتركة بين الجانبين، إضافة لاستعراض عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.