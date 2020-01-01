وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود المشتركة بين الجانبين، إضافة لاستعراض عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.
كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل العثيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.