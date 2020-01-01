أجّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، جولة خارجية تشمل أوكرانيا بغية التركيز على الوضع في العراق بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الأميركية في بغداد.

كان أنصار فصائل عراقية مسلحة قد اقتحموا محيط السفارة الأميركية ورشقوا المبنى بالحجارة في احتجاجات استمرت يومين. وانسحب المتظاهرون، اليوم الأربعاء.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن بومبيو أجّل رحلة خارجية كانت ستشمل أوكرانيا وبيلاروسيا وقازاخستان وأوزبكستان وقبرص "لوجود حاجة لبقاء الوزير في العاصمة واشنطن لمواصلة متابعة الوضع في العراق وضمان أمن وأمان الأميركيين".

وأضافت المتحدثة أن مجمل الجولة ستعاد جدولتها لاحقا.

كان بومبيو قد أبلغ شبكة تلفزيون "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، بأن رحلة أوكرانيا ما زالت قائمة.

وكان مقررا أن يصل بومبيو إلى أوكرانيا، الجمعة، في زيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على دعم واشنطن لكييف وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها يوم الإثنين الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤجل جولة خارجية للتركيز على الوضع في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.