أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء البيان الصادر عن كوريا الشمالية والذي أشارت فيه إلى إنهاء الوقف المؤقت للتجارب النووية والصاروخية.

وقال متحدث باسم جوتيريش، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن "الأمين العام يعرب عن أمله الكبير بعدم استئناف هذه التجارب، وأن يظل مبدأ منع الانتشار النووي هو الدعامة الرئيسية للأمن النووي العالمي"، مؤكدا ضرورة المحافظة على ذلك.

وأعرب جوتيريش عن دعمه لاستئناف حوار من شأنه أن يقود إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان زعيم كوريا الشمالية كيم جوند أون قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بمواصلة تطوير الردع النووي للبلاد وتطوير سلاح استراتيجي جديد في المستقبل القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش قلق من إعلان كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.