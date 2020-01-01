ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين يوم 15 يناير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين والولايات المتحدة تعتزمان توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما يوم 15 يناير الحالي.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماع "سأوقع المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري الضخم جدا والشامل مع الصين يوم 15 يناير"، مضيفاً أن حفل التوقيع سيقام في البيت الأبيض مع تمثيل صيني رفيع المستوى.

كان ترامب يرغب في توقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينج، لكن أحدث إعلان أشار إلى أن رئيس فريق المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي هو من سيوقع الاتفاق نيابة عن بكين.

وأعلن ترامب على "تويتر" أيضا أنه سيزور الصين في وقت لاحق هذا العام لبدء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين البلدين.

من المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين وتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

يذكر أن الاتفاق يتضمن تعليق زيادة مقررة في الرسوم الأميركية على كمية من المنتجات الصينية إلى جانب تقليص نطاق الرسوم الحالية، مقابل إصلاحات هيكلية صينية واستيراد بكين لكميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تفرض واشنطن رسوما جديدة بنسبة 15% على كمية من السلع الصينية تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار اعتبارا من 15 ديسمبر الماضي. وإلى جانب تعليق قرار فرض الرسوم الجديدة، وافقت الإدارة الأميركية على خفض الرسوم المفروضة على سلع صينية بقيمة 120 مليار دولار من 15% إلى 7,5% فقط.

في الوقت نفسه، قال الممثل التجاري الأميركي إن الرسوم المفروضة بنسبة 25% على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار ستظل كما هي بعد الاتفاق المرحلي.