اشتباكات عنيفة بين ميليشيات إخوانية مسلحة في تعز اليمنية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات إخوانية مسلحة، اليوم الأربعاء، في مدينة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين عصابات مسلحة في الساعات الماضية، بسبب اختلاف العصابتين على نهب أرضٍ في وادي الدحي غرب مدينة تعز"، وفق موقع "نيوزيمن".

ولفتت المصادر إلى أن العصابتين تخصصتا في نهب أراضي الدحي، وحبيل سلمان، والثلاثين غرب مدينة تعز.

القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.