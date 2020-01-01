كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يصف العنف ضد النساء بأنها "تدنيس لله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف البابا فرنسيس، العنف ضد النساء واستغلال أجسادهن من خلال "النزعة الاستهلاكية" و"الإباحية" بأنها "تدنيس لله"، في أول قداس يقيمه في العام 2020.

ودافع بابا الفاتيكان في كلمته التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا منرفاه الآخرين.

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وقال: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".



وأضاف: "إذا كنا نريد عالما أفضل في العام الجديد، فيجب أن نحفظ كرامة المرأة". وأكد أن إشراك النساء في صنع القرار سيجعل الإنسانية أكثر سلاما ووحدة.

وفي عظته أثناء قداس بكنيسة القديس بطرس، انتقد البابا فرنسيس "التضحية بأجساد النساء على مذبح الدعاية للإعلانات، والربح، والمواد الإباحية".