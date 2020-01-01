أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق، لدعم القوات الموجودة هناك، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف جندي.

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