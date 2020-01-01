كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجملي": الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إنه قدم

للرئيس التونسي قيس سعيد برنامج عمل للحكومة يحقق لها النجاح، مؤكدا أن

الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين

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وأوضح "الجملي"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة، منوها بأن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي، موضحا أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين.

وسلم رئيس الحكومة التونسية المكلف، مساء اليوم، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تشكيلته الحكومية.

يذكر أن الجملي أكد الاثنين أنه على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، على الرغم من أن لقاءات التشكيل كانت توقفت خلال الفترة الماضية بعد إعلانه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إثر تعثر المشاورات بين النهضة من جهة، والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

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