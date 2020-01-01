الرجاء يكشف مدة غياب أحداد

عائشة مجيب _صحافية متدربة

أكد فريق الرجاء الرياضي أن اللاعب حميد أحداد يعاني من كدمات على مستوى عضلات الفخذ الأيسر، تعرض لها في المباراة التي جمعت النادي الأخضر بالفتح الرياضي بداية الأسبوع الجاري.

ونشرت القلعة الحضراء بلاغا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أعلنت فيه عن التحديث الطبي الذي يتعلق بحميد أحداد.

وأفاد البلاغ ذاته أن أحداد سيخوض حصتين يوميا من أجل إعادة تأهيله، كما سيجري فحص مرحلي طيبي بعد الأسبوع الأول من العلاج، وفي المرحلة الثانية سيخضع لبرنامج لإعادة التأهيل البدني، بحيث ستستغرق هذه المرحلة أسبوعا واحدا.

يشار إلى أن أحداد، سينضاف للائحة الغائبين عن مواجهة مولودية الجزائر، السبت المقبل، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.