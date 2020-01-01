السلطة تحذر من "انفجار الأوضاع" بعد اقتطاع أموال المقاصة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت السلطة الفلسطينية من أن اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة بقيمة 149 مليون شيكل قد يفجر الأوضاع، ونقلت هذا التحذير للحكومة الإسرائيلية في لقاء جمع، أمس الثلاثاء، وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، بوزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ. وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن "الأوضاع في السلطة على شفا الانفجار".

وأكد الشيخ في تغريدة على "تويتر"، "رفض القيادة الفلسطينية للقرصنة المالية الإسرائيلية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى". وقال مساء اليوم الأربعاء، "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، وأبلغته قرارنا بتمسكنا باستمرار دفع مستحقات عائلات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن". وشدد على أن سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر أن السلطة نقلت رسالة "حادة" للحكومة الإسرائيلية، مفادها بأنها تقوم بفرض عقوبات على السلطة فيما تسعى لاتفاقية مع حركة "حماس" في غزة.

وذكرت القناة أن الشيخ طالب كاحلون بعقد لقاء مستعجل أمس، ليعقد في اليوم ذاته بحضور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وبحسب القناة، فقد أكد الشيخ حصول اللقاء، وقال للقناة إنه "نقلت رسالة لكاحلون بأن سياسة إسرائيل العدوانية سوف تؤدي إلى انفجار". وأوضح الشيخ أن هذه الرسالة طلب رئيس السلطة، محمود عباس، نقلها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقرر "الكابنيت"، الأحد الماضي، اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال المقاصة، استمرارًا للعقوبات الإسرائيلية منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، وسيتم اقتطاعها على مدار 12 شهرًا.

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وبحسب القناة، قال الشيخ خلال اللقاء إن عباس يرفض العنف وإن السلطة ملتزمة بمكافحته، لكن الأوضاع قابلة للانفجار بشكل غير مسبوق.

وقالت مصادر إسرائيلية للقناة إن السلطة ترى بعين الخطوة قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع أموال المقاصة، وأنها تفرض عقوبات عليها، في موازاة إجراء اتصالات غير مباشرة مع "حماس" لتقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة.

ورغم تحذير الشيخ، نقلت القناة الإسرائيلية، أن كاحلون أبلغه أن قرار اقتطاع أموال المقاصة ليس عقوبة جديدة، وإنما استكمالا لاقتطاع الأموال منذ 10 شهور بعد تشريع قانون بهذا الشأن، بحجة دفع السلطة رواتب للأسرى وعوائل الشهداء. وأضافت القناة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) اطلع على تفاصيل لقاء الشيخ بكاحلون والتحذير من انفجار الأوضاع في السلطة.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، قرر "الكابينت" اقتطاع 500 مليون شيكل من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب للأسرى بهذه القيمة خلال العام 2018، بعد تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.