عمّ بحث الفلسطينيّون في "جوجل" خلال 2019؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعدّ كلمات البحث الأكثر رواجًا وتكرارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي محرّك البحث العملاق "جوجل" بمثابة تأريخ لأكثر المواضيع التي تحدّث عنها النّاس وشغلتهم خلال فترات زمنيّة مختلفة، فماذا كانت أكثر الكلمات بحثًا في فلسطين خلال عام 2019؟

أوّلًا، مستكشف فلسطين:

جاء البحث عن "مستكشف فلسطين"، وهو دليل لخرائط فلسطين العقارية، كأكثر الكلمات الّتي بحث عنها الفلسطينيون، في حين شرعت هيئة تسوية الأراضي في الضفة الغربية بمشروع تسوية الأراضي (الطابو)؛

ثانيًا، الجامعة العربية الأميركية:

حلّت الجامعة العربية الأميركية الّتي تأسّست في منطقة جنين شمال الضفة الغربية عام 2000، في المرتبة الثّانية ضمن قائمة الأكثر بحثًا من قبل الفلسطينيين؛

ثالثًا، "ببجي":

واحتلّت لعبة الحرب الشهيرة "ببجي" المرتبة الثالثة ضمن القائمة، وهو ما يؤكّد استمرار رواج اللّعبة خلال العام الفائت؛

رابعًا، أسعار العملات مقابل الشّيكل:

ويظهر من خلال كلمات البحث الأكثر انتشارًا لدى الفلسطينيّين اهتمامهم بمعرفة أسعار العملات؛

خامسًا، مواعيد الأذان:

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وجاء في المرتبة الخامسة ضمن القائمة، البحث عن مواقيت الأذان للصلاة؛

سادسًا، طقس فلسطين:

وأظهرت القائمة أنّ الفلسطينيّين قد بحثوا عن حالة الطقس بعدّة صيغ، أبرزها: "حالة الطقس في فلسطين" و"طقس جنين"؛

طريق نابلس - رام الله تحت المطر الخفيف (عدسة واجد نوباني)

سابعًا، "شو بدك من فلسطين":

حلّ موقع "شو بدك من فلسطين"، وهو دليل فلسطيني إلكتروني شامل للبحث عن خدمات طبية أو عقارية أو غيرها، في المرتبة السابعة في قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على "جوجل"؛

ثامنًا، جامعة القدس المفتوحة:

ويظهر في القائمة أنّ الفلسطينيّين بحثوا كثيرًا عن جامعة القدس المفتوحة، وهي جامعة تتبع نظامًا يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني؛

تاسعًا: موقع "إيجي بيست":

وجاء موقع "إيجي بست" الشهير والمتخصص بمشاهدة وتحميل الأفلام والمسلسلات بشكل مجانيّ في المرتبة التاسعة ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثًا لدى الفلسطينيّين عبر "جوجل".

كذلك فقد شملت القائمة الطويلة لأكثر الكلمات بحثًا عبر "جوجل" في فلسطين خلا عام 2019 أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال، و"كأس آسيا" تزامنًا مع مشاركة المنتخب الفلسطيني في البطولة، لمتابعة أخباره.

كذلك جاء العديد من مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن قامة البحث، وأبرزها "snaptube"، و"tik tok"، و"إنستا" في إشارة لموقع "إنستغرام" المتخصص بالصور، و"تسجيل الدخول للفيسبوك".