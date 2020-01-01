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ميسي يتفوق على هازارد في سباق خاص

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد الإسباني، ليونيل ، تصدر سباق خاص على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال العقد الماضي.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ميسي أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، قام بتمريرات ناجحة في الثلث الأخير من الملعب خلال العقد الماضي (8264 تمريرة).

ويأتي البلجيكي إيدين هازارد نجم في المركز الثاني (7656 تمريرة)، يليه الإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ7516 تمريرة.

ويحتل الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال، المركز الرابع بـ6975 تمريرة، وجاء الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط موناكو خامسًا بـ6379 تمريرة.

يذكر أن البرتغالي ، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، لم يظهر مطلقًا في قائمة الخمسة الكبار على مستوى أوروبا.

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