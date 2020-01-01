إقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يجبر بومبيو على تأجيل زيارته لأوكرانيا

الأربعاء 1 يناير 2020

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغن أورتاغوس، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أجل لأربعاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا .



وقالت أن سبب التأجيل هو "متابعة الوضع" في العراق حيث اقتحم متظاهرون موالون لإيران الثلاثاء السفارة الأميركية في بغداد .

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتحدثة قالت في بيان إنه سيتم إعادة تنظيم مجمل الجولة التي كانت ستقود بومبيو في نهاية الأسبوع إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.

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وأقتحم متظاهرون الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لايران والمنضوي ضمن الحشد الشعبي، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.

كانت زيارة كييف ستكون الأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ اندلاع فضيحة في عام 2019 على خلفية مكالمة هاتفية مثيرة للجدل حاول خلالها الرئيس دونالد ترامب الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتشويه سمعة جو بايدن المرشح الديموقراطي المحتمل للرئاسة.

وقالت أورتاغوس الاثنين عندما تم الإعلان عن زيارة بومبيو، المدافع القوي عن ترامب، إن الوزير سيلتقي مع زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين.