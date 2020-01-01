شاهد .. مؤسسة مياه عدن توجه بلاغ هام إلى اللواء شلال علي شائع

الأربعاء 1 يناير 2020

وجهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، بلاغ هام إلى مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، على خلفية قيام مجهولين بإغلاق لصمام انبوب المياة رئيسي قطر ٢٥ الواقع بجانب الجولة القريبة من معامل رمزي ومحطة المحروقات في مديرية خور مكسر.



واشارت برقية البلاغ العاجلة ان الخط التمويني الناقل للمياه من حقل بئر ناصر الى محطة البرزخ في مديرية خور مسكر تعرض لعدة اكسار مفاجئة صباح اليوم نتيجة لاغلاق الصمام بشكل متعمد حيث يسبب ذلك حدوث مثل هذه الاضرار.

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وأوضحت البرقية أن وجهها مدير عام المؤسسة، المهندس فتحي السقاف ان المؤسسة كانت قد انهت اعمال الصيانة يومي الاثنين والثلاثاء في نفس الانبوب المغذي لاربع مديريات كثيفة في عدد السكان وهي التواهي والمعلا وخور مكسر وصيرة.

وطالب السقاف الاجهزة الامنية والسلطة المحلية القبض على تلك الايادي العابثة والخبيثة التي تستهدف السكينة العامة الاستقرار والامان التي تنعم به المدينة حيث تؤدي مثل هذه الاعمال الى زيادة معأناة الناس.