شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمّلي» يقدم تشكيلته الحكومية إلى الرئيس التونسي والان نبدء بالتفاصيل
ولم يعلن الجمّلي في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع الرئيس التونسي أسماء أعضاء الحكومة مكتفيًا بالإشارة إلى أن حكومته مشكلة من كفاءات مستقلة، مؤكدًا على الأوليات الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر والفساد لحكومته، إضافة إلى الاستمرار في معالجة المسألة الأمنية.
وتوقع أن تجد حكومته دعم جميع الأحزاب المشكلة للبرلمان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة قبل شهر ونصف، وفشلت المشاورات الأولى التي استمرت خمسة أسابيع في تشكيل حكومة من الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان ليتوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
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