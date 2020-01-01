الحشد: داعش يغتال شيخاً جنوب سامراء

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن قيام تنظيم "داعش" باغتيال شيخ جنوب سامراء.
وقال إعلام التوجيه العقائدي في اللواء 88 بالحشد، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبد الجبار خوام الاسودي جنوب سامراء".
ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.
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