بومبيو يرجئ زيارته لأوكرانيا بعد اقتحام سفارة أمريكا بالعراق

قرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إرجاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق، بعد اقتحام سفارة بلاده في بغداد.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجن أورتاجوس: "سيتم إعادة جدولة مجمل الجولة التي كانت ستقود بومبيو في نهاية الأسبوع إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص".

وانسحبت عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق، الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.

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وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وتحركوا وهم يهتفون: "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.

وبحلول ظهيرة، الأربعاء، كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين، وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وأجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.