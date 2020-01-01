شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المالكي :وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اليوم "الأربعاء"، وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية. وأضاف المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم. واستقبل العائدين من الأسرى لدى وصولهم، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

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