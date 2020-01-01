عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

المتحدث باسم حفظ السلام قتل وحرق في مخيم بغرب دارفور



قال مسؤول دولي في مجال حفظ السلام، اليوم الأربعاء، إن 24 شخصا على الأقل قتلوا بعد تعرض مخيم للنازحين في غرب دارفور بالسودان للهجوم، في الوقت الذي وصل فيه مسئولون كبار لمحاولة تهدئة العنف.

وقال أشرف عيسى، المتحدث باسم البعثة المشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد): إن مخيم كريندينج، شرقي الجنينة عاصمة الولاية، تعرض للهجوم يومي 29 و30 ديسمبر، إثر نزاع بين جماعات عربية وأفريقية.

وأضاف: "جاء رجال من قبائل عربية إلى معسكر النازحين وبدأوا في إطلاق النار والقتل والحرق"، ومضى قائلا: ثم ذهب الأقارب إلى المستشفى وهددوا العاملين فيه بالسلاح ودمروا بنك الدم، وعندما حاول أحد رجال الشرطة السودانيين التدخل، تم إطلاق النار عليه وسقط قتيلا.

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وتمثل الوساطة من أجل سلام دائم في دارفور وأجزاء أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

واندلع الصراع في دارفور عام 2003، بعد أن حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح ضد الخرطوم، وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.5 مليون آخرين، من بينهم أكثر من 180 ألفا نزحوا في غرب دارفور.

وقال عيسى إن غرب دارفور ينعم بالهدوء بشكل عام منذ عام 2010، إلا أن التوترات عاودت الظهور بين المساليت والقبائل العربية في عام 2017، في شكل مناوشات بين الحين والآخر على نطاق أصغر.

وقال المجلس السيادي في بيان، إن مسئولين كبارا بينهم عضو المجلس محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وصلوا إلى الجنينة، اليوم الأربعاء، واطلعوا على الوضع الأمني.

وقال عيسى: إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في أعمال العنف في محيط الجنينة، رغم أن أعداد الضحايا لا تزال تقديرات أولية قابلة للزيادة، وفر كثيرون من المخيم إلى الجنينة أو الجبال القريبة