إذاعة فرنسية تؤكد هبوط طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار معيتيقة الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365

أكدت إذاعة "RFI" الفرنسية المعلومات التي تتحدث عن وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة فايز السراج .



وقالت الإذاعة، أن المعلومات بخصوص حضور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

ونقلت الإذاعة عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة .

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وأفادت "RFI" بأن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وحاولت حكومة السراج نفي وجود مرتزقة سوريين في صفوفها بمزاعم أن الفيديوهات المتداولة هي لمدينة الرقة السورية، إلا أن نشطاء ليبيون دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

ونقلت الإذاعة عن مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ماهر عبد الرحمن، في تصريح لـ RFI، أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.