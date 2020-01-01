حمادة: عون وباسيل اختارا صيغة 18 وزيرا فقط لتحجيم جنبلاط

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​، في حديث تلفزيوني، أن النية المبيتة من التشكيلة الحكومية هي الثأر ممن عارض او يعارض العهد.

ورأى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ اختارا صيغة 18 وزيرا فقط لتحجيم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​.

وفي حين وصف الحكومة المقبلة بحكومة اللون الواحد، أشار إلى أن باسيل وعون مجرد قناع ل​سياسة​ الممانعة في لبنان.