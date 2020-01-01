حمادة: عون وباسيل اختارا صيغة 18 وزيرا فقط لتحجيم جنبلاط

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، في حديث تلفزيوني، أن النية المبيتة من التشكيلة الحكومية هي الثأر ممن عارض او يعارض العهد.
ورأى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اختارا صيغة 18 وزيرا فقط لتحجيم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط.
وفي حين وصف الحكومة المقبلة بحكومة اللون الواحد، أشار إلى أن باسيل وعون مجرد قناع لسياسة الممانعة في لبنان.
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