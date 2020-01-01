إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم الثلوج في أعالي جبال عكار

ذكرت معلومات صحافية أن جرافة لوزارة الأشغال العامة، وبمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، أنقذت 8 أشخاص، بعدما سحبت سيارتين رباعيتي الدفع، كانوا يستقلونهما، احتجزتهما الثلوج في محلة عين الفروج على طريق القموعة- الشنبوق- القبيات على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر.
وجدد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع في أعالي جبال عكار خالد ديب، مناشدته السائقين بعدم سلوك الطرقات الجبلية، ما فوق الـ1200 متر، في الليل ومع ساعات الصباح الأولى، بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة من الجليد.
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