إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم الثلوج في أعالي جبال عكار

ذكرت معلومات صحافية أن جرافة ل​وزارة الأشغال العامة​، وبمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​، أنقذت 8 أشخاص، بعدما سحبت سيارتين رباعيتي الدفع، كانوا يستقلونهما، احتجزتهما ​الثلوج​ في محلة عين الفروج على طريق القموعة- الشنبوق- ​القبيات​ على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر.

وجدد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​ في أعالي جبال عكار خالد ديب، مناشدته السائقين بعدم سلوك الطرقات الجبلية، ما فوق الـ1200 متر، في الليل ومع ساعات الصباح الأولى، بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة من الجليد.

