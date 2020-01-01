نتانياهو: سأسعى للحصول على حصانة برلمانية من الإجراءات القضائية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قرر طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة، بتهم الرشوة و​الفساد​، قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له بـ 4 ساعات.

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