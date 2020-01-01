حكومة السراج تشكر دول المغرب العربي على موقفها في جامعة الدول العربية

تقدمت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، بالشكر لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا.

وقالت خارجية حكومة الوفاق في تدوينة عبر فيسبوك: “وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية”.

وفي اجتماع طارئ على مستوى المندوبين حول ليبيا بمقر الجامعة بالقاهرة الثلاثاء، اتهم صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها “تكيل بمكيالين” في الملف الليبي.

Advertisements

وانتهى الاجتماع العربي الطارئ إلى “التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية”، ورفض ما وصفه بـ”التدخل الخارجي أيا كان نوعه”.

وكان السفير المغربي في القاهرة، محمد التازي، قد مثل المغرب في هذا الاجتماع العربي، وهو الاجتماع الذي جدد التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الليبية بمخرجات اتفاق الصخيرات.

وكان المغرب يقترح نفسه للعب دور وساطة بين الأطراف الليبية، حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر، قبل أن تتحول ليبيا لساحة صراع دولي، وتبرم حكومة فايز السراج في طرابلس اتفاقا مع تركيا.