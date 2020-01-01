“برازيلي” الوداد بـ”صِفر” هدف هذا الموسم

ضم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، المهاجم البرازيلي ميشيل شاغاس، خلال “المركاتو” الشتوي الجاري، والذي سيعزز صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وتعاقد بطل المغرب مع شاغاس قادما من الدوري السويسري، وتحديدا فريق “سيرفيت” الممارس في دوري الدرجة الأولى.

ووفقا لموقع “ترانسفر ماركت” العالمي، المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن شاغاس خاض هذا الموسم 8 مباريات مع سيرفيت، لم ينجح خلالها في إحراز أي هدف، أو تقديم تمريرة حاسمة لزملائه داخل الفريق.

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وأقدم الوداد على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، من أجل سد الفراغ الذي سيتركه رحيل أيوب الكعبي، الذي عاد إلى فريقه هيبي شينا فورتين الصيني، بعدما لعب مع الفريق البيضاوي لمدة 6 أشهر بنظام الإعارة.

وكان رئيس الفريق الأحمر، سعيد الناصيري، أبرم مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على غرار متوسط ميدان نهضة بركان سفيان كركاش، ويوسف شينا الظهير الأيمن ليوسفية برشيد، وسفيان رحيم مدافع الاتحاد الرياضي البيضاوي.

يذكر أن الوداد يحتل وصافة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 19 نقطة مع مباراتين ناقصتين، ويأتي ثانيا أيضا في المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بـ5 نقاط، متخلفا بنقطتين عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر.