بعد “تعليق” الاجتماع.. استئناف الحوار بين وزارة التعليم والنقابات

بعد أن قررت مديرية الموارد البشرية بالوزارة بشكل مفاجئ تعليق جلسة الحوار مع ممثلي النقابات؛ من المرتقب، أن تنطلق غد الخميس أولى جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمة الأكثر تمثيلية.

وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عضو الكونفدرالية الديمقراطية، في تصريح ل”اليوم 24″، إن”الوزارة الوصية على القطاع سبق أن حددت يوم 11 دجنبر الماضي موعدا لجلسة الحوار، قبل أن تعلق الاجتماع لأجل غير مسمى”.

وأفاد المتحدث ذاته، أنه سيتم مساءلة الوزارة خلال جلسة الحوار المقبلة، من أجل تقديم مبررات حول إلغائها الاجتماع السابق من دون علم النقابات، مستطردا ” تصرفها غير مقبول”.

ومن المرتقب، أن يتم مناقشة خلال اجتماع يوم غد الخميس والذي يجمع وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر التمثيلية، 22 ملفا مطلبيا عالقا يهم قضايا نساء ورجال التعليم، على رأسها النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

Advertisements