خلفا لفرتوت.. الزمامرة يعين شيبة مدربا للفريق

عائشة مجيب- صحافية متدربة

تعاقد فريق نهضة الزمامرة الصاعد حديثا لقسم الأضواء، مع المدرب سعيد شيبة، خلفا ليوسف فرتوت، الذي أقيل من منصبه في الأيام الماضية.

وأقنعت إدارة الفريق الزموري الإطار الوطني شيبة للتعاقد معه لمدة موسم ونصف، من أجل الإشراف على الادارة التقنية للنادي.

وسبق للمدرب الجديد شيبة، أن لعب لمجموعة من الفرق أبرزها الفتح الرياضي، ونادي الهلال السعودي، ونانسي الفرنسي، وأريس اليوناني، وقطر القطري، والشارقة الإماراتي، كما أشرف على تدريب نادي قطر، وعمل أيضا مساعد مدرب المنتخب الوطني في عهد بادو زكي.

يشار إلى أن نهضة زمامرة يحتل الرتبة العاشرة في سبورة ترتيب الدوري المغربي الاحترافي، برصيد 12 نقطة.