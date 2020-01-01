تقارير تكشف تفاصيل عقد كريستيانو الجديد مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العقد الجديد للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي تنوي إدارة يوفنتوس الإيطالي تقديمه له.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن يوفنتوس فهم رسائل رونالدو في حفل جوائز دبي جلوب سوكر، وينوي التقدم له بعرض جديد.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن العقد الجديد للدون سيمتد حتى صيف عام 2023، مع وضع بند يسمح بالتجديد لصاروخ ماديرا لموسم آخر.

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وسيحصل كريستيانو رونالدو، في العقد الجديد على نفس الراتب الحالي، والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك محادثات جارية الآن بين مسؤولي يوفنتوس وخورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو بشأن العقد الجديد بين الطرفين.

يذكر أن كريستيانو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2022.