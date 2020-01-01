حتى إشعار آخر: السفارة الأميركية ببغداد مغلقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد اليوم، الأربعاء، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر على خلفية الاحتجاجات العنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل أن ينسحب المتظاهرون استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي".

وقالت السفارة في بيان، إنه "بسبب هجمات الميليشيات في مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".

ودعت السفارة، المواطنين الأميركيين إلى "عدم الاقتراب من السفارة"، لافتة الى أن "القنصلية العامة الأميركية في أربيل (شمال) مفتوحة للحصول على تأشيرة وخدمات المواطنين الأميركيين".

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين، من قصف القوات الأميركية مقاتلي "الحشد الشعبي" غربي العراق، السور الخارجي للسفارة، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.

وتواصلت الحركة الاحتجاجية، التي كانت في معظمها من مقاتلي فصائل "الحشد الشعبي"، حتى ساعات مساء الأربعاء، قبل أن يبتعد المحتجون من محيط السفارة.

السفارة الأميركية تغلق أبوابها (أ. ب.)

من جانبها، أكدت هيئة العمليات المشتركة في الجيش العراقي انسحاب المحتجين من محيط السفارة. وأشارت العمليات في بيان، إلى "انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق (الخيام) وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، وأمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

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وجاء انسحاب المحتجين، استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي" التي دعت أنصارها إلى الانسحاب "احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة".

واعتبرت هيئة الحشد في بيان سابق، أن رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية "قد وصلت".

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأميركية، الأحد، على كتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار العراقية، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً من الكتائب وإصابة 48 آخرين.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين قتل خلال أحدها مقاول مدني أميركي قرب مدينة كركوك شمالي العراق.

ويتهم مسؤولون أميركيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.



